Sicilia: isola brilla nella ristorazione, oltre 8mila locali e 17 stellati

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - E' il mondo della ristorazione quello in cui il made in Sicily brilla indubbiamente. E non solo perché l’Isola vanta 17 ristoranti stellati di cui due - a Licata e Ragusa - con doppia stella, ma perché "il settore va al galoppo nonostante l’economia arranchi". E' quanto emerge dal secondo numero di 'Zoom Sicilia', il report sull'economia siciliana di Cisl-Diste presentato oggi a Palermo.

Negli ultimi otto anni, si legge, il numero dei ristoranti in Sicilia è cresciuto a un ritmo quasi doppio di quello nazionale collocando l’Isola all’ottavo posto tra le regioni. Si contano 8489 imprese di ristorazione: un aumento di 2847 ristoranti pari al +50,5% contro il dato nazionale del +27,4%. Il 27% dei locali è nelle mani di donne, il 17% di under 35, il 6% da stranieri. Sul piano provinciale, Siracusa è leader indiscussa. Tra il 2011 e il 2019 la crescita, nel territorio aretuseo, è stata del 72%. Seguono Catania, Palermo e Trapani, tutte con un incremento di oltre il 50% in otto anni.