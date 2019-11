Agroalimentare: Bellanova, 'al via 150 mln di investimenti in filiere con fondo Ismea'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Diamo sostegno a quasi 150 milioni di euro di nuovi investimenti nelle filiere agroalimentari italiane, in imprese che arriveranno a fatturare quasi 400 milioni di euro anche grazie a questo aiuto. Ringrazio Ismea per il lavoro importante portato avanti con questo primo sblocco di finanziamenti, che dimostra la vitalità di un settore trainante per l’economia nazionale. Questo strumento aiuta a fare innovazione, a dare sviluppo nei territori e porterà alla nascita di nuovi posti di lavoro". Così la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova commenta la delibera di Ismea dei primi 63 milioni di euro di interventi dei 100 milioni stanziati con il bando per gli Interventi finanziari a condizioni agevolate per il settore agricolo ed agroindustriale.