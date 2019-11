Sicilia: Cisl-Diste, 'isola in declino demografico, 100mila abitanti in meno nel 2019'

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - La Sicilia è in "declino demografico" con "quasi centomila abitanti in meno" nel 2019. E' quanto emerge dal secondo numero di 'Zoom Sicilia' il report sull'economia siciliana di Cisl-Diste presentato oggi a Palermo. "Nel 2019 - si legge - per il quinto anno consecutivo la popolazione siciliana riporta il segno meno. Quasi centomila persone, per effetto della scarsa attrazione sugli immigrati. E dell’emigrazione dei residenti, in prevalenza giovani. Di questo passo, tra vent’anni, la popolazione dell’Isola si ridurrà di altre 160 mila unità". "Un progressivo impoverimento di capitale umano - sottolinea la Cisl - che ipoteca le già difficili prospettive di crescita economica e sociale".