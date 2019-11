Anci: Conte, 'contro spopolamento misura è 'resto al Sud''

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Mi sto impegnando al massimo per accelerare la ricostruzione" delle zone terremotate del Paese, e nel dl terremoto "noi estendiamo il piano Sud anche al centro Italia, perché dobbiamo contrastare una delle più grandi criticità" in campo: "noi rischiamo, per quanto in ritardo, di ricostruire borghi bellissimi ma deserti. Per questo contro lo spopolamento la misura è 'resto al Sud'". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Arezzo per l'assemblea nazionale Anci.