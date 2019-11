Anci: Conte, 'rispetteremo impegno per ridurre mutui Comuni'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Rispetteremo l'impegno" in legge di bilancio per "abbassare i tassi di interesse sui mutui" dei Comuni. Lo ha assicurato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea nazionale dell'Anci. "Prevediamo di individuare, con apposito decreto del ministero dell'Economia - ha proseguito - criteri efficaci per ridurre la spesa per i mutui a carico degli enti locali. E qui il meccanismo sarà l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato".