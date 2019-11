Lavoro: Cisl-Diste, 'Sicilia in apnea perenne, disoccupazione reale al 40,3%' (2)

(Adnkronos) - Gli occupati in Sicilia sono in tutto un po’ meno di 1,4 milioni e appena un terzo sono donne. "La quota di occupazione femminile sul totale - si legge nel report - negli ultimi anni è aumentata fino a toccare il 35,9%. Ma la crescita è lenta e l’Isola resta tra le regioni più in ritardo sul fronte della partecipazione delle donne al mercato del lavoro".

Stilando un bilancio provincia per provincia, la crisi dell’ultimo decennio, che su base regionale ha visto svanire qualcosa come 120 mila posti, su scala provinciale è stata un’autentica débâcle. A salvarsi è solo Siracusa che chiude il periodo con un aumento di cinque-seimila occupati, tutti di genere femminile. La performance peggiore è invece quella del messinese che dal 2007, anno pre-crisi, perde 38 mila occupati. Palermo subisce una flessione di 34 mila posti; Trapani vede scomparire 19 mila lavoratori attivi; Agrigento ne vede cancellati 11 mila; Catania chiude il periodo con 10 mila posti di lavoro in meno; Enna ne perde 5000; a Ragusa il saldo del decennio risulta negativo per 4000 posti e a Caltanissetta ci sono 3000 lavoratori in meno.