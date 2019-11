Venezia: Camera Commercio, imprese con tassi crescita del 26% dopo ristrutturazione (2)

(Adnkronos) - “La ricerca offre valide e preziose indicazioni operative e finanziarie ai manager delle imprese, ai loro creditori e ai professionisti che seguono le procedure per rendere più agevole la soluzione alla crisi d’impresa in un’ottica di risanamento del business e al contempo di maggior recupero del credito - commenta Giuseppe Fedalto, presidente Camera di Commercio di Venezia Rovigo - Con la recente riforma del diritto fallimentare le Camere di Commercio hanno una nuova importante funzione nel processo, prodromica all’eventuale avvio delle procedure giudiziali. Grazie all’istituzione dell’Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri) che ha il compito di ricevere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati, gli enti camerali possono intervenire preventivamente per evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa portare all’insolvenza”.

L’Ocri è composto da tre esperti inseriti in un Albo speciale del Ministero della Giustizia, nominati da un referente su designazione del presidente dal Tribunale, dal Presidente della Camera di commercio e dalle associazioni di categoria. Secondo la nuova legge, la procedura d’allerta può essere attivata in tre modalità: su base volontaria dall’imprenditore; dagli organi di controllo dell’azienda che, in caso di indicatori negativi, segnalano il caso all’Ocri; oppure su segnalazione da parte di creditori pubblici (Inps, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Riscossione) nel caso in cui l’indebitamento superi determinate soglie. Il collegio di esperti dell’Ocri assiste l’impresa accompagnandola alla soluzione della crisi.