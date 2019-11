Anci: Conte, 'con Lamorgese per concorso segretari comunali in tempi celeri'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Riteniamo decisivo intervenire per assicurare la presenza di segretari comunali in tutti i Comuni, anche in quelli piccoli". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Arezzo per l'assemblea nazionale Anci e assumendo l'impegno di un concorso in tempi celeri. "I segretari comunali sono oggi in numero di gran lunga inferiore rispetto alle sedi comunali e, per garantire la funzionalità dei Comuni, accettano sedi e incarichi plurimi, di difficile gestione sotto il profilo professionale e gestionale, accollandosi l’onere di faticosi tour de force tra paesi anche distanti fra loro", riconosce il presidente del Consiglio.

"So bene quanto sia rilevante, per la vostra attività quotidiana, la presenza di un segretario comunale - dice ancora il premier - Mi sono ben noti i numeri delle sedi attualmente vacanti. Consapevoli dell’urgenza di intervenire in questo campo, d’intesa con il ministro dell’Interno, faremo quanto necessario perché il corso-concorso per la nomina di 200 nuovi segretari comunali si svolga nei tempi più brevi possibili. Purtroppo l’espletamento del concorso richiede tempi non comprimibili. Per questo, avete chiesto al ministero dell'Interno l’individuazione di misure urgenti, per i Comuni collocati in zone montane e disagiate, che spesso - in assenza del segretario - si trovano nell'impossibilità di gestire le ordinarie attività amministrative. Stiamo studiando una serie di misure per venire incontro a queste vostre legittime istanze".