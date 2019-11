Agrigento: treni e sicurezza, Polfer incontra studenti

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - E’ partito dall’Istituto comprensivo statale 'Agrigento Centro' il progetto di educazione alla legalità e alla sicurezza in ambito ferroviario 'Train… to be cool'. Anche quest'anno, la polizia ferroviaria incontra gli studenti di ogni ordine e grado per metterli in guardia da comportamenti apparentemente innocui che possono avere conseguenze pericolose, in alcuni casi anche letali. Farsi selfie, usare le cuffiette, camminare guardando lo smartphone, sono comportamenti che possono avere gravi conseguenze se posti in essere accanto alla linea ferrata.

Attraverso la proiezione di slides, video ripresi dalle telecamere di sorveglianza delle stazioni e giochi, gli agenti della Polfer hanno illustrato agli studenti, in due giorni di incontri, i comportamenti corretti da tenere in stazione e a bordo treno. La 'lezione teorica' è stata poi affiancata alla pratica, con una piccola uscita alla stazione di Agrigento dove gli alunni, sempre accompagnati dalla Polfer, hanno avuto la possibilità di interagire con il personale ferroviario e aver illustrato la cabina di un treno. La visita si è conclusa negli uffici della polizia ferroviaria di Agrigento. Nelle prossime settimane, il treno della sicurezza della Polfer farà altre tappe sia nel capoluogo agrigentino che in provincia.