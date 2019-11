Anci: Conte, 'infrastrutture sicure priorità governo, sindaci primi alleati'**

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Mettere in sicurezza le nostre infrastrutture è una priorità, per me e per tutto il Governo, e i sindaci sono i nostri primi alleati in questa fondamentale missione per il Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Arezzo per l'assemblea nazionale Anci, e rivendicando gli sforzi fatti dall'esecutivo per la "messa in sicurezza del territorio, edifici pubblici e strade, ponti e viadotti, nonché interventi di illuminazione pubblica".