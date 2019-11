Iv: Delrio, 'Renzi? per me non è più Mosè, è Matteo leader di Italia Viva'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Renzi per me non è più Mosé, è Matteo che fa il leader di Italia Viva". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a L'Aria che Tira a proposito di Matteo Renzi che da sempre ha registrato nella rubrica telefonica come 'Mosè'. Comunque, aggiunge, "anche se abbiamo fatto scelte politiche diverse non cancella quello che di buono abbiamo fatto insieme".