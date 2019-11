Sud: Cappuccio (Cisl), 'rilancio Italia passa da qui, decreto non sia pannicello caldo'

Palemro, 20 nov. (Adnkronos) - "Se si vuole rilanciare il Paese c'è da rilanciare il Sud e il Mezzogiorno. La crescita dell'Italia passa dal rilancio del Sud e del Mezzogiorno, come avvenuto in Germania dopo la caduta del muro di Berlino". A dirlo è il segretario della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio a margine della presentazione, a Palermo, del secondo numero di 'Zoom Sicilia', il report semestrale Cisl-Diste di analisi congiunturale delle tendenze sociali e dell’economia dell'isola.

"Le risorse ci sono e ci sono gli strumenti per poterlo fare - aggiunge - Poi ci dovrebbe essere tutto l'impegno del governo nazionale che dice di voler mettere in campo un decreto sul Sud, vedremo quando esce, ma non vorremmo che fosse esclusivamente un pannicello caldo. Il punto vero è avere la volontà politica, istituzionale, a stringere insieme un vero patto per rilanciare la Regione e far ricrescere l'Italia".