Pd: Martina, 'sabato a Verona proposte di 'Fianco a fianco'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Sabato a Verona ci confronteremo sulle priorità dei territori del nord. Proporremo azioni utili per sostenere il lavoro e l’impresa, i ceti produttivi e le comunità locali. Il governo ha impostato misure utili con la legge di bilancio; in parlamento il Pd ha presentato emendamenti utili per rafforzare e migliorare alcune azioni a sostegno di famiglie, imprese, lavoratori, enti locali". Così su Facebook l’ex segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, presentando l’appuntamento di Verona dell’area politica ‘Fianco a Fianco’.

"Dobbiamo avere un rapporto forte con le filiere produttive del manifatturiero, a maggior ragione in un momento delicato come questo, con i venti delle guerre commerciali globali che stanno complicando le strategie sui mercati esteri di tante nostre imprese. Ragioneremo di infrastrutture, di export, di politiche del lavoro, di investimenti, di politiche per la sicurezza, di autonomia cooperativa e semplificazione amministrativa”.