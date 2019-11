Trapani: sequestrati oltre 52mila chili di aglio rosso, lo confezionavano in un oleificio

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - Oltre 52mila chili di aglio rosso sono stati sequestrati dai Nas in un oleificio di Trapani. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Palermo, in collaborazione con i militari della stazione di Trapani, hanno eseguito alcuni controlli sulla filiera dell'olio d'oliva nello stabilimento scoprendo un locale annesso adibito alla lavorazione e confezionamento dell’aglio nonché quattro containers utilizzati per lo stoccaggio. Tutti abusivi e quindi sprovvisti della necessaria registrazione sanitaria. I militari hanno sequestrato 52.600 chili di aglio rosso per una valore di circa 50mila euro. Il legale responsabile dell’azienda è stato segnalato all’assessorato regionale per le Attività produttive e all’Asp di Trapani e dovrà pagare una sanzione di 2.500 euro.