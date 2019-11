Ue: Fico, 'serve un salto di qualità nella politica estera'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "La giornata di oggi può essere l’occasione per tracciare un bilancio della politica estera del nostro Paese in questi trent’anni, nella cornice del processo di integrazione europea, anche per comprendere le prospettive che abbiamo davanti". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al convegno 'La politica estera italiana dopo la Guerra Fredda. Bilancio e prospettive' a Montecitorio. In merito al rapporto Italia-Ue, Fico ha sottolineato come, al momento dell'introduzione dell'euro, "il nostro Paese non seppe ottenere l’impegno a una contestuale integrazione delle politiche economiche e fiscali.

"Si posero così i presupposti per l’evidente paradosso che attanaglia l’area euro: l’allargamento del divario tra le economie dei Paesi ‘forti’ - essenzialmente quelli della vecchia area del Marco tedesco e i Paesi mediterranei. Una divergenza che è divenuta evidente con la crisi del 2008 e lo è oggi in una fase di rallentamento della crescita globale. Persino di fronte alla recessione, l’Unione ha perseguito ciecamente l’obiettivo del risanamento delle finanze pubbliche nazionali anziché sostenere misure di stimolo degli investimenti.

"E ha tollerato un crescente e abnorme surplus della bilancia commerciale tedesca, ottenuto in buona misura a scapito dei partner europei più deboli. Credo che dentro questa asimmetria abbiano preso vita molte delle ragioni della sfiducia dei cittadini verso l’Europa", ha evidenziato Fico.