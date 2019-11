Governo: fonti M5S, per Di Maio solido, non strumentalizzare Di Battista

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Come ha dichiarato lo stesso Luigi di Maio in una intervista stamani pubblicata sul Corriere della Sera, il governo è solido e compatto. Non c'è dunque alcuna volontà, come invece scrive Repubblica, di far cadere un esecutivo che secondo il capo politico M5S ha un orizzonte molto lungo e ancora molti passi da compiere". E' quanto spiegano fonti vicine al capo politico M5S Luigi Di Maio.

"Allo stesso tempo - aggiungono le stesse fonti - riteniamo del tutto infelice la strumentalizzazione fatta di Alessandro Di Battista, in un momento di grande difficoltà per lui e per la sua famiglia".