Manovra: Fratin (Fi) recordman di emendamenti, 'ne ho firmati oltre 500'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Guardi, il numero preciso non lo so nemmeno io. Ma credo siano almeno 500, la metà di quelli del mio gruppo!". In attesa del conteggio ufficiale, il senatore Gilberto Pichetto Fratin, di Fi, è per acclamazione il recordman degli emendamenti alla manovra, edizione 2019. Commercialista a Biella, ex vice presidente della Regione Piemonte ai tempi di Roberto Cota, tre figli e cinque nipoti, Pichetto Fratin è il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, quella dove la manovra comincia il suo percorso: "E quindi - spiega in un'intervista sulle pagine del Corriere della Sera - mi capita di firmare anche gli emendamenti dei colleghi delle altre commissioni".

A chi gli domanda perché così tante proposte di modifica, "perché specie quando stai all’opposizione hai il dovere di provarci - replica - Prima di tutto mai dire mai. E poi, anche se non passa, un emendamento segnala un tema, apre un dibattito. Magari passa la volta dopo". "E' nostro dovere - rimarca ancora - ascoltare il territorio e le categorie. Fare rappresentanza, insomma. E poi questa manovra è così povera che le proposte di modifica vengono quasi da sole". Fratin si dice infine disposto a ritirare tutti gli emendamenti presentati "in cambio di un vero taglio delle tasse. Ma so che non andrà così, purtroppo".