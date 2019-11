Cittadinanza: Di Maio, 'ius soli non entrerà mai in programma governo'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Per le strade la gente non mi ferma per chiedermi lo ius soli. Mi chiede lavoro, meno tasse, liste di attesa negli ospedali più veloci. L’Italia non è un prodotto da campagna elettorale. Milioni di famiglie aspettano risposte". Dunque, "è un tema che non è mai entrato nel programma di governo, né entrerà ora". A stroncare il dibattito sulla cittadinanza a migliaia di giovani migranti che chiedono un cambio di passo è il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Tra le priorità da inserire in agenda nel 2020, Di Maio indica il salario minimo e la legge sul conflitto di interessi. "Per il Movimento - dice il leader M5S commentando le parole di Nicola Zingaretti - dare un’anima a questo governo significa dare tutto per gli italiani. Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità".