Ue: Di Maio su Mes, 'inaccettabile riforma che stritola Italia'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Sul Mes, il meccanismo di stabilità europeo, "ho chiesto la convocazione del vertice. In Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire". Sul fondo salva-Stati "Conte non ha firmato nulla e questo non è un vertice contro di lui, anzi lo sosteniamo. Ma è giusto fare il punto. Una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile". Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio.