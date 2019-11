Ex Ilva: Palombella, 'no a incontro, azienda ritiri procedura recesso'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "L’azienda non ha nessun motivo per completare la procedura prevista dall’ex art 47 sia dal punto di vista contrattuale che giuridico. Non parteciperemo all’incontro previsto per il 22 novembre perché non abbiamo mai richiesto né l’esame congiunto nè la procedura di trasferimento di rami d’azienda". Così Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, in risposta alla convocazione di ArcelorMittal per un incontro previsto dalla procedura ex art 46 il 22 novembre.

"Dopo la sospensione del programma di spegnimento degli impianti e la riapertura degli uffici commerciali, chiediamo nuovamente all’azienda di ritirare la procedura di recesso e aprire un tavolo, alla presenza del Ministro dello sviluppo economico, che parta dagli impegni e investimenti previsti dell’accordo del 6 settembre 2018", conclude Palombella.