Autonomia: Mattarella, 'non è solo autogoverno ma anche capacità dialogo'

Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) - "Autonomia non indica soltanto libertà, pluralismo, autogoverno. Autonomia contiene la capacità di relazione, la responsabilità di fare rete, di dialogare e cooperare. Un sistema di autonomie non è un insieme di cellule non comunicanti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo all'assemblea dell'Anci.

"Anche per questo, per rendere più efficiente il pluralismo delle nostre istituzioni, si avverte oggi la necessità -ha aggiunto il Capo dello Stato- di ricomporre –con il più ampio consenso possibile- il quadro e la disciplina degli enti locali, delle Città metropolitane e delle Province. Nel momento in cui si discute –com’è necessario- dell’autonomia differenziata delle Regioni e delle garanzie di unità nazionale e di solidarietà tra territori, è indispensabile risolvere il tema del riordino degli Enti più vicini ai cittadini, alle loro necessità, ai loro servizi essenziali. Oggi l’autonomia passa da un rinnovato equilibrio della finanza locale, e dalla possibilità di disporre di personale adeguato e motivato".