Clima: Mattarella, 'grazie a Comuni sviluppo sostenibile traguardo popolare'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Tutte le istituzioni -e a tutti i livelli- devono sentirsi partecipi e costruttrici di una nuova qualità della crescita civile, sociale, economica. Davanti ai mutamenti climatici, davanti alla necessità di una crescita compatibile con l’ambiente e con l’equità sociale, davanti agli obiettivi inderogabili dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avvertiamo in questo momento lo stretto legame tra comportamenti civili virtuosi e decisioni di governo adeguate". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Arezzo all'Assemblea dell'Anci.

"Partecipare in prima linea a questo impegno -ha aggiunto il Capo dello Stato- è cruciale per il futuro dell’Italia. E l’Italia può dare molto all’Europa. Può essere decisiva per il successo dell’Unione, grazie alla sua qualità, alle sue capacità, alle sue città, alla ricchezza e alla diversità dei suoi territori. Possiamo riuscirvi. Ma senza i Comuni non ne saremo in grado. Perché è la qualità della vita nelle metropoli, come nei borghi, nelle aree interne e nei territori montani, che può rendere i cittadini davvero partecipi di questa trasformazione, e fare in modo che lo sviluppo sostenibile divenga un grande traguardo popolare".