Vitalizi: M5S, 'Roma si è accorta del gioco sporco di Miccichè e maggioranza' (2)

(Adnkronos) - "Sono mesi che proviamo a far rinsavire questa commissione - spiegano - ma per fortuna c’è stato un intervento romano a far cambiare idea a Micciché e alla maggioranza dell’Ars. Tra l’altro il lavoro presentato da quella commissione è assolutamente difforme da quanto stabilito dalla norma nazionale, dalle intese Stato-Regione e dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali. La notizia di questo intervento da parte dello Stato in parte ci rasserena, ma ovviamente non basta. Sarà infatti nostra cura far pervenire al ministro competente una nota in cui esporremo nel dettaglio tutte le distorsioni che rendono questo taglio dei vitalizi una vera e propria presa in giro della norma nazionale e del popolo siciliano costretto ad assistere all’ennesimo teatrino di una casta che non vuole abbandonare assurdi privilegi".