Violenza su donne: Valente, 'dati allarmanti, unico reato che non conosce crisi'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il femminicidio è l'unico reato violento che non conosce crisi in Italia: gli ultimi dati registrano un fenomeno in costante crescita con 142 donne uccise nel 2018. Non smetterò mai di dire che la violenza contro le donne deve essere una prioritaria battaglia culturale e che deve riguardarci tutti. Le donne devono essere messe in sicurezza , ad ogni costo, certi dati non sono degni del nostro Paese". Lo sottolinea in una nota la senatrice del Pd Valeria Valente presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio.