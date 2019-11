Tv, bonus fino a 50 euro

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - E' stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale ministero dello Sviluppo economico - ministero dell'Economia che disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l'acquisto di Tv e decoder di nuova generazione, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC. Per la misura, che rientra nell’ambito delle numerose azioni messe in campo dal Mise per accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore TV, sono state stanziate nella legge di Bilancio 2019 risorse finanziarie pari a circa 150 milioni di euro. Gli utenti beneficiari del 'Bonus Tv', che avrà un valore fino a 50 euro, saranno le famiglie con reddito Isee fino a 20.000 euro.

Il contributo, si legge in una nota del ministero, sarà disponibile dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2, e sarà riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita.