Rifiuti: Rap-Camera Commercio Palermo siglano 'patto per città pulita' (2)

(Adnkronos) - "Le imprese sono le prime interessate ad avere una raccolta ordinata e regolata - ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese - È per questo che mettiamo a disposizione della Rap tutto il patrimonio insostituibile di dati, reali e certificati, relativi a tutte le imprese iscritte, le nostre analisi sulla totalità del tessuto produttivo e imprenditoriale cittadino, ma anche la nostra Sezione Sicilia dell'Albo gestori ambientali. La Camera è inoltre il canale unico ufficiale di comunicazione con il sistema economico e produttivo e dunque rappresenta il migliore strumento di diffusione di informazioni e comunicazioni alle imprese. Strumento che mettiamo a totale disposizione di Rap anche in vista delle imminenti variazioni di calendario nell’area servita dal porta a porta previste per il 25 novembre".