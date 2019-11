Venezia: Brugnaro, 'grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città' (2)

(Adnkronos) - Con riferimento al Mose, il sindaco ha poi sottolineato come sia essenziale che d’ora in poi la Città venga informata dello stato di avanzamento dei lavori, "che vengano completate le opere complementari, come i marginamenti delle isole, ed effettuata una costante manutenzione anche delle opere minori".

Dopo aver raccontato della situazione constatata a Pellestrina e nelle altre isole della Laguna, Brugnaro ha infine annunciato che il prossimo Comitatone si terrà il 26 novembre, dove si farà il punto di come intervenire sulla Città.