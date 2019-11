Venezia: Brugnaro, 'grazie ai giovani che si sono rimboccati le maniche per ripulire la città'

Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto oggi in Consiglio comunale, per parlare delle acque alte eccezionali dei giorni scorsi. Il primo cittadino ha aperto il suo discorso "ringraziando tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per fronteggiare l’emergenza: la Protezione civile, le Forze dell’ordine, la Polizia locale – soprattutto la pattuglia che ha allertato i Vigili del Fuoco, permettendo di domare l’incendio scoppiato a Ca’ Pesaro -, i Vigili del fuoco appunto, e il Suem".

"E ancora, il personale di Actv e Avm, di Veritas – che ha lavorato incessantemente pur con una cinquantina di operatori in meno, perché colpiti direttamente dagli eventi -, dell’Enel - che ha garantito il presidio della centrale di San Giobbe, per evitare che entrasse l’acqua come nel 2018 – e delle altre aziende che forniscono i servizi. Senza dimenticare i giovani, che si sono rimboccati le maniche per aiutare concretamente a ripulire la città, e i giornalisti di tutto il mondo, che hanno raccontato quanto è accaduto".

“Vorrei infine ringraziare a nome della Città – ha dichiarato Brugnaro – le Istituzioni dello Stato e anche tutti i sindaci e le altre istituzioni che ci hanno inviato messaggi di vicinanza e offerto aiuti in varie forme. Ora bisogna coordinare al meglio gli aiuti. Ci stanno già arrivando importanti donazioni da tutta Italia e dal mondo”.