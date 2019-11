Palermo: bagni senz'acqua e fili elettrici scoperti, occupato il liceo Benedetto Croce (2)

(Adnkronos) - Bagni senza acqua né porte, infiltrazioni a tetti e pareti, palestra sprovvista di protezioni e e rivestimenti para-urti, maniglioni antipanico guasti, fili elettrici scoperti, assenza di riscaldamenti, area parcheggio mal recintata e in stato di incuria. In maniera precisa e dettagliata, gli studenti hanno messo nero su bianco le criticità dei due plessi. "Sembra un bollettino di guerra - sottolinea Giovanni Siragusa, rappresentante d'istituto - Non intendiamo indietreggiare e siamo decisi a reclamare ciò che ci spetta di diritto: una scuola all'altezza dei nostri bisogni che ci garantisca incolumità e dignità. Chiediamo un tavolo tecnico con Curia e Provincia per una risoluzione definitiva e immediata".