Palermo: bagni senz'acqua e fili elettrici scoperti, occupato il liceo Benedetto Croce

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Bagni senza acqua né porte, infiltrazioni a tetti e pareti, fili elettrici scoperti, riscaldamenti assenti. Da stamattina gli studenti del liceo scientifico Benedetto Croce di Palermo hanno occupato i locali della scuola per protestare contro la "fatiscenza e inadeguatezza" della sede centrale di via Benfratelli e della succursale di via Filippo Corazza e chiedono un tavolo tecnico con Curia e Provincia "per una risoluzione definitiva e immediata" della questione.

"Non abbiamo più alcuna intenzione di accettare le condizioni fatiscenti del nostro istituto - dicono - Condizioni che rimangono irrisolte da almeno cinque anni a causa di uno scarica barile tra la Curia, proprietaria dei locali, e l'ex Provincia, a cui è affidato l'immobile. Questo non permette di individuare un responsabile e quindi di effettuare i lavori necessari per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti. La scuola è il luogo in cui trascorriamo gran parte della giornata, in cui abbiamo il diritto di sentirci al sicuro e godere dei servizi fondamentali".