Palermo: Sivubus conferma licenziamenti, sindacati 'chiediamo clausole salvaguardia' (2)

(Adnkronos) - I lavoratori della Sivibus hanno conseguito certificazioni Iveco che li hanno specializzati proprio sui bus metano. "Parliamo di una media di 50 corsi di specializzazione per ogni lavoratore meccanico conseguiti da Iveco negli anni di lavoro presso l’unica azienda che ha avuto l’appalto di manutenzione degli autobus a Palermo - continua Biondi - Il Comune e l’Amat, per continuare a garantire il servizio, dovranno individuare nuove aziende che dovranno a loro volta garantire di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’appalto. Non ci risulta che a oggi esistano altri lavoratori in possesso di questi requisiti. Nemmeno la stessa Amat".

A causa del fermo delle riparazioni, su 115 mezzi affidati dall’Amat alla Iveco e alla Sivibus oltre 80 risultano fermi. "La situazione è di vera emergenza - conclude - e va risolta al più presto. Chiederemo all’amministrazione comunale di chiamare in causa direttamente Iveco per garantire la continuità lavorativa di questi meccanici".