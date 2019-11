Mafia: pentito Avola, 'fuori da programma protezione, parlo per dare contributo a giustizia'

Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Il programma di protezione mi è stato revocato nel luglio 1997 per avere commesso delle rapine. Quello che dico ai magistrati, lo faccio da ex collaboratore, solo perché lo voglio dire. Per dare un contributo alla giustizia. Io non ho niente dallo Stato, non ho auto, non ho appartamenti o soldi. Ma voglio solo dare un contributo alla magistratura". Lo ha detto il pentito di mafia Maurizio Avola, deponendo in videoconferenza al processo 'Capaci bis'. "Io non ho chiesto nessun beneficio di legge, ho quasi finito di scontare un cumulo di condanna a 30 anni", ha aggiunto.