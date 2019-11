Migranti: Mediterranea, 'dichiarazioni Salvini fanno paura, ora governo cambi passo'

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - "Quando la dignità e i diritti delle persone smettono esplicitamente di essere una priorità dei governanti si aprono le porte al baratro. Chiunque abbia un po' di buon senso dovrebbe avere paura di dichiarazioni come quelle dell'ex ministro dell'Interno e pretendere, da chi ora ha il potere di farlo, un reale cambio di passo". Così Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, commenta all'Adnkronos le parole di Matteo Salvini alla notizia dell’indagine a suo carico per sequestro di persona avviata dalla procura di Agrigento sul caso Open Arms.

"Mentre le navi di chi salva vite in mare nel rispetto del diritto internazionale sono ancora bloccate per un sequestro politico, ci sono ex ministri che rivendicano di aver commesso reati gravissimi contro le persone e promettono di reiterarli - aggiunge - Prima o poi questo mondo capovolto dovrà raddrizzarsi, anche se perché questo avvenga in tempi brevi il governo ora in carica dovrebbe avere il coraggio di spazzare via culturalmente e politicamente l'arroganza e la violenza di questi ultimi anni. E su questo non sembrano esserci elementi confortanti".