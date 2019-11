Infortuni: operaio morto a Palermo, Cisl 'sicurezza deve essere priorità per istituzioni'

Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - "Ancora un grave incidente sul lavoro e stavolta a perdere la vita è stata una vittima giovanissima, appena diciottenne. Siamo certi che gli inquirenti faranno chiarezza, ma siamo stanchi di assistere a questo bilancio tragico che nel nostro territorio tocca punte elevatissime. La sicurezza sul lavoro deve diventare priorità per tutte le istituzioni competenti". Cosi Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo-Trapani, commenta l'incidente avvenuto questa mattina in una officina di via Ugo La Malfa dove un giovane operaio del Senegal è rimasto ucciso dallo scoppio di un grosso pneumatico.

"Sono troppi ad oggi i lavoratori che quest’anno hanno perso la vita - aggiunge - Bisogna intensificare i controlli sul rispetto delle regole affinché l’ambiente sul lavoro sia sicuro, sul lavoro nero, la prevenzione, la diffusione della cultura della sicurezza. Siamo vicini ai familiari del giovane. La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute sono diritti essenziali irrinunciabili".