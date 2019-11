Gorno Tempini: "Tutela risparmio nostro dovere"

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “In questo momento storico la focalizzazione sul lungo periodo è fondamentale per garantire al Paese quegli investimenti che, per definizione, richiedono capitali pazienti e che sono determinanti per la crescita del Paese”. A sottolinearlo il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini con riferimento “agli investimenti nelle infrastrutture e nell’economia reale” nel suo discorso alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 170 della Cassa.

Cassa Depositi e Prestiti, “oggi ancor più che in passato, è protagonista nel sostegno di questi investimenti, per la sua capacità di trasformare il risparmio in finanziamenti a lungo termine, che ne fa primario investitore di lungo periodo nel panorama italiano” ma la Cassa è al contempo “espressione dell’unione tra pubblico e privato” il che la rende “un’istituzione assolutamente unica. Non esistono - altri soggetti in cui la proprietà sia a prevalenza pubblica e le risorse raccolte e impiegate siano totalmente private” osserva Gorno Tempini.

L’obiettivo “non è tuttavia la massimizzazione dei rendimenti, bensì la sostenibilità economico-finanziaria, a tutela dei risparmi di 27 milioni di italiani. Una tutela quella del risparmio che è garantita dalla nostra Costituzione e che sentiamo fermamente come nostro dovere”.