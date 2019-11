Tlc: Palermo, 'impegno Cdp per infrastrutture efficienti, fibra importante'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Cdp investe nelle infrastrutture strategiche del Paese e il nostro obiettivo è creare un sistema di infrastrutture efficienti. La fibra ottica è una di quelle importanti in quanto è abilitante per lo sviluppo e faremo quanto necessario per fare si che un'infrastruttura moderna ed efficiente sia presente nel Paese". Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, rispondendo a una domanda sulla trattativa in corso tra gli azionisti di Open Fiber (Cdp ed Enel) per la cessione a Tim della società della fibra e che, secondo rumors, vedrebbe la crescita della Cassa nel capitale di Telecom Italia.