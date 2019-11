Mafia: pentito Avola, 'su stragi in passato non tutti i magistrati cercavano la verità...'

Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Solo oggi si sta facendo piena luce sulle stragi. Ci sono tante cose che non avevo detto alla magistratura, perché ci sono certi magistrati che cercano solo la verità e altri...". A dirlo, deponendo in videoconferenza al processo Capaci bis, è il pentito di mafia Maurizio Avola. "Alcune cose le ho riferite solo di recente - ha poi aggiunto - perché certe volte dipende da come viene preso un collaboratore...". E aggiunge: "Prima i magistrati volevano solo sentirsi dire delle cose, parlavano più della politica. oggi non è più così". Solo di recente, dopo oltre venti anni, il collaboratore di giustizia ha parlato, ad esempio, di avere incontrato nel "marzo-aprile 1992 un artificiere esperto di esplosivi dagli Stati Uniti, vicino a John Gotti".