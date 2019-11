Assicurazioni: Ivass, in 1° semestre raccolta premi rami vita e danni -0,2%

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nel primo semestre dell’anno, la raccolta premi nei rami vita e danni è di 74,9 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al primo semestre 2018 (-0,2%). Il decremento è da attribuire alla raccolta vita (-1,5%) che è il settore prevalente nel mercato assicurativo italiano con 55,4 miliardi di euro di premi. E' quanto si legge nel bollettino statistico dell'Ivass.

Le polizze vita cosiddetto 'pure' (rami I e IV) aumentano: il solo ramo I cresce di 4,3 miliardi di euro, pari al 13% circa. Le polizze 'finanziarie' (rami III e V) si riducono: diminuiscono di 4,2 miliardi di euro le polizze unit e index linked di ramo III e di 1,6 miliardi di euro le operazioni di capitalizzazione di ramo V. Crescono le assicurazioni con finalità previdenziali (Fondi pensione e piani individuali pensionistici - PIP).La nuova produzione vita, pari a 39,4 miliardi di euro, rimane sostanzialmente sullo stesso livello del primo semestre 2018 (-0,2%).

La raccolta danni pari a 19,5 miliardi di euro cresce del 3,6% rispetto al primo semestre 2018, consolidando il recupero già registrato negli anni 2017 e 2018: tutti i principali rami sono in aumento, salvo il ramo Rc autoveicoli terrestri. Per le polizze vita, gli sportelli bancari e postali si confermano il principale canale di distribuzione (59,5% del totale); per le polizze danni, invece, il canale prevalente sono le agenzie con mandato (69,9% del totale dei rami e l’84,2% della Rc autoveicoli terrestri).