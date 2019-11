Calcio: Rizzoli, ‘su falli di mano si è passati da volontarietà a tocco’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “I cambiamenti che sono stati fatti hanno portato il tutto a essere più complicato. Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ha. Si è passati dalla 'volontarietà' a 'tocco'. La mia sensazione, però, è che non tutti abbiano visto quanto detto a Coverciano in estate e faccio il mea culpa perché saremmo dovuti andare in ogni società a spiegare il regolamento. Siamo disponibili a ragionare e siamo qui per confrontarci. Una delle prime novità il fallo di mano in attacco. Quando un giocatore ottiene il possesso attraverso un tocco di braccio e porta a una marcatura, allora è punibile". Lo ha spiegato Nicola Rizzoli, designatore della Serie A nell’incontro tra arbitri allenatori e capitani a Roma.

Tra gli esempi di Rizzoli il tocco di mano di Manolas in Napoli-Cagliari che porta al gol del difensore greco. "Il comportamento dei giocatori è stato perfetto, perché viene a parlare il capitano. Quando si segna con la mano è prevista l’ammonizione e dubito che non si sapesse".