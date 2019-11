Mafia: pentito Riggio, 'Peluso mi disse che non fu Brusca a premere il telecomando a Capaci'

Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - "Peluso mi disse: 'Ma tu sei sicuro, credi ancora che il tasto del telecomando l'abbia premuto Brusca?' Io rimasi spiazzato. 'Mah - dissi -non lo so perché mi dice questo'. Però ho intuito subito, nell'immediatezza dei fatti, che sicuramente conosceva, sapeva qualche cosa, o diretta o de relato o non so come, che gli facesse affermare questa cosa che Brusca effettivamente non avesse premuto lui". Sono le parole del pentito di mafia Pietro Riggio, nel corso del confronto con l'ex poliziotto Giovanni Peluso, indagato per la strage di Capaci, avvenuto il 7 marzo scorso. Il verbale è stato depositato oggi nel corso dell'udienza del processo 'Capaci bis' a Caltanissetta.

"O era convinto che avesse premuto, diciamo, questo famoso timer per fare saltare in aria Falcone", dice ancora il pentito Riggio.