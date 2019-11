Industria: Dona (Unc), 'industrie ferme come il Paese'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Industrie ferme, come il Paese. Il lieve incremento del fatturato e degli ordinativi su base mensile era scontato e ovvio, visto che nel mese di agosto le industrie sono chiuse per ferie. Un rialzo che comunque non basta nemmeno a risollevare le sorti del terzo trimestre 2019, che si chiude in territorio negativo per entrambi". A intervenire così sui dati diffusi oggi dall'Istat è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"Su base annua, invece, il fatturato precipita, mentre il +0,3% degli ordinativi, non fa presagire nulla di buono per il futuro, visto che quelli esteri sono crollati del 2,3%" segnala ancora Dona. "Se confrontiamo i dati di oggi con i picchi pre-crisi, si evidenzia -prosegue- che gli ordinativi interni, rispetto a settembre 2008, sono ancora inferiori del 18,8%, mentre quelli esteri sono abbondantemente positivi, +13,5%".

"Insomma, durante la recessione hanno salvato le nostre industrie dal fallimento. Ecco perché -commenta ancora Dona- la caduta su base annua di oggi è preoccupante. Anche il fatturato totale è calato del 7,1% rispetto ad 11 anni fa, ma quello estero segna un +17,4% mentre quello interno è franato del 16,6%".