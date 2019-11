Ex Ilva: Palombella, 'ora A.Mittal ritiri procedura recessione e rispetti accordi' (2)

(Adnkronos) - "Si continua - prosegue - a parlare dell’altra cordata ma questa di fatto non esisteva, era solamente un insieme di gruppi messi insieme per fronteggiare l’offerta di Arcelor Mittal. Acciaitalia, peraltro, proponeva un costo del lavoro più basso e meno investimenti per il risanamento ambientale".

ArcelorMittal, continua, "è un leader mondiale e non poteva non sapere dell’andamento del mercato dell’acciaio. La multinazionale ha firmato un accordo e conosceva molto bene le condizioni degli impianti. Senza l’alibi dato all’azienda per la questione dello scudo penale, dovevamo dichiarare ArcelorMittal gravemente inadempiente sul piano occupazionale e produttivo. Ogni trattativa che si aprirà dovrà partire da quanto previsto dall’accordo del 6 settembre 2018".

Ora, conclude, "ci aspettiamo che ArcelorMittal ritiri la procedura di recessione dal contratto di affitto, dia piena applicazione dell’accordo del 6 settembre 2018 e che ci sia urgentemente un incontro tra sindacati, governo e azienda per scongiurare disastro ambientale, occupazionale e industriale".