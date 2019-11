Manovra: Gualtieri, 'nessun aumento tasse né tagli welfare' **

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Per raggiungere gli obiettivi della manovra "la strada scelta non è stata l’aumento della pressione fiscale. Al contrario in manovra ci sono misure per alleggerirne il peso". "Né è stata scelta la via dei tagli a welfare, scuola e sicurezza". Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico della Gdf.