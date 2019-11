Del Fante: "Da Poste contributo a coesione sociale"

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Nella sostenibilità, la coesione sociale è un tema. Fuori dai grandi centri urbani c'è disaffezione e perdita di questa coesione sociale. Perciò è nostra responsabilità dare un contributo in queste aree". Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, nel suo intervento al Forum Multi Stakeholder 2019 organizzato dal gruppo.

"In un momento di transizione sul fronte energetico e della sostenibilità - ha ribadito - è necessario fare azioni. Abbiamo una responsabilità come azienda in questi ambiti".