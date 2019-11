Cala il sipario su 'On Hair Show Exhibition', 12 mila le presenze

Torino, 19 nov. - (Adnkronos) - Dodicimila presenze, 30 show con artisti internazionali, oltre 80 aziende espositrici. Sono i numeri della 10a edizione di On Hair Show & Exhibition, l’evento per l’universo hair di Cosmoprof Worldwide Bologna, che si è chiuso a Torino. Protagoniste le tendenze, le tecniche più innovative e le suggestioni per la moda capelli della prossima stagione.

Nei due giorni di kermesse sul palco si sono alternati Genny D’Auria e Cuco y Guille per Alfaparf Milano, Lorenzo Marchelle per Attilio Artistic Team, Gandini Team per Vitality’s, Medavita Artistic Team, Leonardo Rizzo e il team Akademia & Rudi per Alter Ego Italy, Serretti Gruppo per Schwarzkopf Professional, Toni&Guy, Hipertin & G.A. Moda Italia con Andrea Peluzzi e Mirko Cheyenne, Fashion Mix & Xenon Group, Mario Firriolo, Wahl Italia, Davide Cichello per Cloud Nine, Farrukh Shamuratov per Jean Paul Myné, Pixie C3.

"Abbiamo celebrato la decima edizione di On Hair Show & Exhibition nel modo migliore -ha sottolineato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof- Torino è diventata per due giorni la capitale dell’hairstyling: una professione che muove un’industria in crescita, fiore all’occhiello del nostro ‘Made in Italy’. Nel 2018 i saloni professionali hanno registrato un volume d’affari di oltre 580 milioni di euro -ha proseguito- e l’industria è tra le più performanti nel nostro paese, e sono in particolari la Lombardia, la Campania e lo stesso Piemonte a registrare la crescita maggiore. Lo sviluppo della filiera va di pari passo con la crescente professionalità degli acconciatori. Oggi essere un parrucchiere è un vero e proprio atto artistico, uno stile di vita, animato da passione, competenza, ricerca e innovazione, come hanno dimostrato i talenti che si sono esibiti sul nostro palco", ha concluso Zannini.

Nel ricco calendario di On Hair Show & Exhibition 2019, l’evento Estetica Master Class curato in collaborazione con la rivista Estetica, ha portato a Torino 4 hairstylist di fama internazionale, protagonisti delle passerelle internazionali più prestigiose, X Presion, Dmitry Vinokurov, Trevor Sorbie Art Team e Errol Douglas per Farmaca International che hanno condiviso con acconciatori e operatori italiani il loro bagaglio di conoscenze e abilità tecniche. A On Hair Show & Exhibition anche le ultime tendenze per il mondo barber: il Festival Barber, organizzato in collaborazione con Spaghetti’s, ha ospitato i barber più talentuosi e creativi

E ancora, alla manifestazione i vincitori dell’edizione 2019 dell’Italian Hairdresser Award 2019, iniziativa che premia l’eccellenza, la creatività e la passione degli hairstylist italiani. A selezionare gli acconciatori più influenti nel panorama italiano e i giovani under 28, che si stanno affacciando per la prima volta al grande pubblico, sono stati chiamati esperti di styling, look e tecnica, suddivisi secondo le 4 giurie tecniche, la Giuria Master, quella Creativa, della Stampa Sponsored Categories.

Ad aggiudicarsi il premio piu’ prestigioso, il Best Italian Hairdresser of the Year, il torinese Lorenzo Marchelle. Vincitore della categoria Best Collection of the Year, Daniel Maltoni, avrà accesso alla fase finale del trofeo Aipp 2020. Infine, Valerio Federico e’ stato riconosciuto il miglior acconciatore maschile, scelto tra i finalisti della categoria Best Man Style, sponsorizzata da Festival Barber.

Marco Iafrate si è aggiudicato il premio Best Cut ‘ Cutting Edge’by Schwarzkopf Professional mentre per la categoria Best Colour ‘Cutting Edge’ by Schwarzkopf Professional, il vincitore è Simone Minella. Entrambi potranno partecipare ad un Progetto Esclusivo di Formazione 2020 presso la sede di Milano.Anche il pubblico è stato chiamato ad esprimere il proprio giudizio, grazie alla nuova categoria dell’edizione 2019, Best For You.

A raccogliere il favore degli operatori di On Hair Show & Exhibition, Salvatore De Maria – Fashion Mix. A tutti i vincitori, i premi speciali del main sponsor Moser e Wahl Professional e Poker, con le preziose forbici Matsuzaki. Il prossimo appuntamento per aziende, acconciatori, distributori e operatori di salone è a Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, dal 13 al 16 marzo.