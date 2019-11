Ex Ilva: Gualtieri, 'non chiuderà, negoziati strada maestra'**

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "L’Ilva non chiuderà". Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a 'Otto e Mezzo' su La7, lasciando intendere di escludere ipotesi di prestito ponte. "Prestito ponte proprio..", ha risposto ad una domanda in merito. "ArcelorMittal deve sedersi al tavolo a negoziare, ho sempre detto che questa è la strada maestra", visto che loro sono quelli "che hanno vinto la gara". Incalzato dalle domande sul rischio che il tavolo salti Gualtieri, ha spiegato che il governo lavora "su tutti gli scenari". "Auspichiamo una ripresa dei negoziati", ribadisce. Niente nazionalizzazioni però: "Sarebbe un’illusione pensare che c’è uno strumento semplice da usare", come la nazionalizzazione.