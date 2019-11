Manovra: Gualtieri, 'riduce tasse, è progressista'**

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Questa manovra aumenta il netto in busta paga riducendo le tasse". Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, sottolineando che "le tasse le ha messe il governo precedente, le ha messe Salvini". "E sarà una manovra difficile da fare", spiega, rivendicando come si tratti di una "manovra progressista, di sinistra per lo sviluppo e la crescita", afferma