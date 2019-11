Manovra: Conte chiama gioco squadra ma da maggioranza valanga emendamenti

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Travolta da una valanga di emendamenti, in barba all'appello del premier Giuseppe Conte al gioco di squadra e a non stravolgerne il testo. Sono ben 1.743 le proposte di modifica presentate dalle sole forze di maggioranza alla manovra su un totale di 4.550. In sintesi, quasi 4 proposte su 10 arrivano dagli alleati di governo. In commissione Bilancio al Senato l'amara sorpresa: l'appello del presidente del Consiglio sembra cadere nel vuoto, la manovra viene letteralmente presa d'assalto da chi ha contribuito a metterla nero su bianco. Il numero più cospicuo di emendamenti arriva dal Pd -ben 921- segue il M5S con 435 proposte di modifiche, chiudono Italia Viva (240) e Leu (147).