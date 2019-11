G8: scarcerato no global Vecchi, Procura di Rennes ricorre in cassazione**

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - La Procura di Rennes ha presentato un ricorso in Cassazione dopo la decisione del 15 novembre della Corte di Appello di Rennes che ha deciso la scarcerazione di Vincenzo Vecchi, il no global italiano latitante da 8 anni e arrestato in Francia ad agosto. E' quanto apprende l'Adnkronos. Vecchi è stato liberato venerdì scorso dal carcere di Vezin-le-coquet, nei pressi di Rennes. La giustizia italiana chiedeva l’estradizione di Vecchi. Ora la Corte di Cassazione ha 40 giorni per rendere la sua decisione e stabilire sulla validità del ricorso.