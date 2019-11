Impeachment, Pelosi sfida Trump: "Venga a testimoniare"

Washington, 18 nov. (Adnkronos) - "Se ha elementi che lo discolpano, allora noi siamo ansiosi di vederli". Così Nancy Pelosi ha esortato Donald Trump ad andare a testimoniare di fronte alla commissione di impeachment per il Kievgate in un'intervista alla Cbs. Il presidente "può presentarsi di fronte alla commissione e dire tutta la verità che vuole", ha aggiunto la Speaker democratica, sottolineando che la commissione è pronta ad accogliere la testimonianza del presidente dal vivo o con una deposizione scritta in risposta alle domande degli inquirenti.

Anche il leader della minoranza dem al Senato, Chuck Schumer ha invitato Trump a testimoniare. "Se Donald Trump non è d'accordo con quello che sta sentendo, se non gli piace, non deve twittare - ha detto - dovrebbe presentarsi di fronte alla commissione e testimoniare sotto giuramento. E dovrebbe permettere a quelli che sono intorno a lui di fare lo stesso". "Che cosa sta nascondendo?", ha concluso il democratico.